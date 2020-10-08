В Воронеже УК оштрафовали за разрушенные балконы

Фото из архива КП Фото: Артем КИЛЬКИН

В Воронеже оштрафованы руководители трех управляющих компании за разрушенные балконы многоквартирных домов, находящихся в их ведении. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры 8 октября. Общая сумма штрафов составила 135 тысяч рублей.

Ранее надзорное ведомство провело проверку ООО «РЭК Центральный», ООО УК «Качество плюс» и АО «УК Центрального района». По итогам УК попали под дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст.14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

Ревизоры установили, что УК не обеспечили надлежащее содержание общего имущества собственников помещений. Было допущено разрушение конструкций балконов, а также долгое время не ремонтировались балконные плиты и места их примыкания к фасаду домов. Это привело и к нарушению прав граждан, и к нарушению лицензионных требований.

В итоге эти дела были направленны в Государственную жилищную инспекцию Воронежской области, которая привлекла виновных к ответственности.

Однако руководство управляющих компаний не согласилось с выводами прокуратуры.

– Согласно действующему законодательству, ремонт балконных плит относится к работам капитального характера. Об этом четко говорится в Определении Верховного Суда РФ от 29.05.2019 N 302-ЭС19-2146: «работы по ремонту балконных плит должны осуществляться при проведении капитального ремонта». Это значит, что УК не имеет права тратить средства со строки «содержание и текущий ремонт» на такие работы, так как проверяющими органами это будет расценено как нецелевое расходование средств жителей, – пояснили в Пресс-Центре ЖКХ.

Они напомнили, что граждане с 2014 года платят взносы в региональный Фонд капитального ремонта. И именно эта организация и должна заниматься ремонтом балконов. Перед началом работы Фонда УК предоставили полную информацию о состоянии подведомственных им многоэтажек, где была указана степень износа балконных плит МКД.

Со своей стороны УК, если ремонт не запланирован, выдают предписания собственникам квартир, чтобы не пользовались балконами и проводят противоаварийные мероприятия.

Капремонт можно ускорить, но для этого нужно решение собственников помещений МКД.