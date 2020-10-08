В Воронеже участковому, устроившему ДТП с двумя погибшими, продлили домашний арест

Фото с сайта СУ СК России по Воронежской области

Железнодорожный райсуд 8 октября продлил меру пресечения 24-летнему участковому Владимиру Шейкину, который устроил смертельное ДТП с двумя погибшими на Ленинском проспекте напротив «Максимира». Полицейский пробудет под домашним арестом еще месяц – до 8 ноября. Об этом рассказали в суде.

Напомним, страшная авария произошла 9 июня вечером в районе остановки «Заводская». Шейкин управлял автомобилем «Тойота», которая вылетела на тротуар и сбила насмерть 42-летнего инженера связи Дмитрия Журавлева. Мужчина в это время возвращался домой с работы. Также иномарка зацепила еще двух пешеходов – 42-летнюю женщину из Эртиля (очевидцы сообщали, что у нее оторвало руку) и 71-летнюю пенсионерку из Воронежа. Пожилая женщина в конце июня умерла в больнице.

Согласно мере пресечения, Шейкин имеет право на некоторое время выходить из дома, но недалеко. Ранее стало известно, что у участкового жена ждет ребенка. Очевидцы ранее опубликовали видео с места ДТП.

После смерти второго пешехода дело полицейского переквалифицировали на нарушение ПДД, повлекшее смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Максимальное наказание по статье – до 7 лет лишения свободы.