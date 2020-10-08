В больнице Воронежа рецидивист украл у пациентки сумку с деньгами

В приемном отделении одного из медучреждений Воронежа 59-летняя посетительница ненадолго оставила свою сумку без присмотра. Вернувшись, женщина обнаружила, что вещей уже нет. Внутри сумки были документы, мобильный телефон и деньги. Ущерб составил около 10 тысяч рублей.

С помощью очевидцев и записи с камер видеонаблюдения оперативники вышли на вора. Им оказался неоднократно судимый 40-летний житель Аннинского района. Задержали его по месту временного трудоустройства в Панинском районе.

Мужчина признался, что в тот день обратился за медицинской помощью в то же учреждение. Выходя из помещения, он увидел сумку и забрал ее. Мобильный телефон сдал в ломбард, а на вырученные деньги купил спиртное.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Преступник находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.