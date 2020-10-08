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В воронежском парке «Дельфин» начали реконструкцию центральной аллеи

Она протянется через весь парк от ДК «Электроника» до ворот налоговой службы
Евгения ФРОЛОВА
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Фото со страницы группы парка «Дельфин» «ВКонтакте»

Фото со страницы группы парка «Дельфин» «ВКонтакте»

В воронежском парке «Дельфин» начали работы по обустройству центральной парковой аллеи. Об этом сообщили представители парка 8 октября на своей странице в соцсети вконтакте.

Аллея начнется от входа со стороны ДК «Электроника» и протянется до ворот налоговой службы вдоль забора спорткомплекса «Кристалл». Ее сделают полностью пешеходной. А по обеим сторонам ее дополнительно озеленят. О том, какие деревья и кустарники будут здесь высажены, станет известно позже. Сейчас с этим определяются дендрологи и ландшафтные дизайнеры.

– Мы также посетили несколько питомников, чтобы уточнить, какие растения имеются у них в наличии. Окончательный перечень деревьев и кустарников, которые планируем высаживать, опубликуем на следующей неделе, – пояснили представители парка.

Также они рассказали о судьбе спортивного комплекса, расположенного на месте будущей аллеи. Он будет демонтирован и перенесен в прибрежную зону. Там как раз расположен еще один подобный объект. В дальнейшем в прибрежном кластере парка планируется сделать одну большую воркаут – зону, где и будут находиться все турники, брусья и стенки.

Напомним, в «Дельфине» после реконструкции появятся скейт-парк, террасы, смотровая и детская площадки, площадка для воркаута, танцзал, спортзал и зал для киберспорта, детский бассейн, несколько видов каруселей, а также малые архитектурные формы, озеленение и необходимая инфраструктура – входные группы, фудкорты, беговая и пешеходные дорожки, освещение и видеонаблюдение, туалеты. Парк получит благоустроенную набережную и пирс.