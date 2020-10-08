К реконструкции Петровской набережной планируют привлечь концессионеров

Тема реконструкции Петровской набережной обсуждалась на совещании в облправительстве 8 октября.

Стало известно, что в данный момент планируется передача земельных участков на набережной в областную собственность. Сейчас у них у всех разные хозяева. Часть земель находится в областной, часть в городской или федеральной собственности, а какие и вовсе в частных руках. Как отметил руководитель регионального департамента имущественных и земельных отношений Сергей Юсупов, это даст возможность сформировать единый участок и определить виды его разрешенного использования.

Помощник губернатора Константин Кузнецов уточнил, что на Петровской набережной предполагается разместить спортивные объекты, многофункциональную арену для проведения различных мероприятий, детские образовательные учреждения и скейт-площадки, медицинский центр, деловой квартал и ряд коммерческих объектов. Сейчас ведется работа по привлечению концессионеров.

Губернатор Александр Гусев поручил ответственным лицам ускориться, чтобы было что предлагать потенциальным инвесторам:

– Проект масштабный, финансовоемкий, реализация его наверняка потребует государственно-частного партнерства, поэтому понятно, что он выходит в достаточно длительную временную перспективу. Но нам важно сейчас быстро пройти все подготовительные этапы.

За последние годы было представлено несколько проектов реконструкции Петровской набережной. Предлагали даже канатную дорогу и аквапарк.