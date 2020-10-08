В Воронежской области случился крупный пожар у села, в котором живет более 500 человек

Для тушения пожара привлечена группировки сил и средств в количестве: 30 человек и 8 единиц техники Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Около 3 га сухой растительности загорелись 8 октября около села Мечетка Бобровского района. До населенно пункта всего 3 км. А там живет 541 человек. Всего 113 домов. Вызов поступил в 14.57. Там загорелась сухая трава, камыш, а следом и лесная подстилка.

- Для тушения пожара привлечена группировки сил и средств в количестве: 30 человек и 8 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Не так давно пожар уничтожил около 50 домов в Николаевке Павловского района - причиной возгорания стало повреждение на линии электропередачи (ЛЭП).

Спасатели обращаются к владельцам маломерных судов и к рыбакам. Важно ограничить движение любого типа судов, независимо от мотора, паруса, весел, в районе 3 км от плотины Воронежского водохранилища. Это нужно, чтобы обезопасить самих людей при заборе воды самолетами БЕ-200ЧС.