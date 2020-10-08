В Воронежской области в двух районах загорелась трава и молодой лес

8 октября помощь пожарных потребовалась в Семилукском и Грибановском районах В обоих случаях произошло загорании сухой травы и молодого леса.

Первыми к спасателям обратились жители поселка Орлов Лог Семилукского района. Вызов поступил в 13.37. Недалеко от поселения пожар охватил около 2 га травы и 1 га молодого леса. На место ЧП выехали 60 человек и 17 единиц техники.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, вызов из поселка Васильевка поступил в 14.08. Там площадь пожара около 2 га - горит трава. На месте уже работают 32 человек и 8 единиц техники.