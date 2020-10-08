Пятна от разлива нефтепродуктов в реке Воронеж обработали абсорбирующим веществом

Следы загрязнения остались на реках Воронеж и Усмань в Рамонском районе Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Воронежская межрайонная природоохранная прокуратура проконтролирует, как будет идти проверка разлива нефтепродуктов в реку Воронеж. Напомним, «пятна» обнаружили сотрудники Росприроднадзора и взяли пять про воды.

Экологическая катастрофа произошла еще 5 октября. В семь часов утра на земснаряде, который стоял в затоне реки Усмань, произошел пожар. Документы на земснаряд и вся документация на производство работ сгорели во время пожара. В итоге пятна нефтепродуктов оказались на реках Воронеж и Усмань в Рамонском районе.

- Силами аварийно-спасательной службы Воронежской области произведена обработка абсорбирующим веществом выявленных пятен от нефтепродуктов. В настоящее время производится расчет ущерба, причиненного водному объекту, устанавливаются причины разлива и виновные лица, - сообщили в прокуратуре.