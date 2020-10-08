Защита осужденного на два года экс-главы Хохольского района Воронежской области обжалует приговор

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Защита осужденного на два года колонии за превышение должностных полномочий бывшего главы Хохольского района Павла Пономарева подала апелляционную жалобу. Это следует из материалов суда. Ранее Железнодорожный райсуд Воронежа приговорил его к реальному сроку. Ему назначили 2 года колонии общего режима.

На оглашение приговора 5 октября Павел Пономарев пришел сам. Это громкое дело сначала расследовалось, а потом рассматривалось более 3 лет. За это время экс-префект успел пробыть несколько месяцев в СИЗО, потом больше года под домашним арестом, потом под запретом определенных действий. В срок должны засчитать часть проведенного дома времени.

Напомним, Павел Пономарева несколько лет возглавлял один из самых преуспевающих районов области – Хохольский. Однако в 2017 году стало известно, что он задержан. Силовики возбудили в отношение него уголовное дело за превышение должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Сейчас за это преступление он получил реальный срок. Суд установил, что Пономарев, будучи главой Хохольского района, «прессовал» местного предпринимателя и вымогал у него 450 тысяч рублей. Деньги должны были пойти на строительство местного храма и спортобъекты. Когда бизнесмен не захотел платить, Павел Пономарев решил помешать его бизнесу. Он распорядился установить у входа в магазин предпринимателя бетонные блоки, которые закрыли вход в помещение.

В своей первоначальной версии защита настаивала, что дело было возбуждено с нарушениями. Адвокаты настаивали, что инициировать дело мог только руководитель СУ СКР по Воронежской области Кирилл Левит, а не следователь. Мотивировали они это тем, что чиновник являлся выборным должностным лицом органа местного самоуправления. Однако Ленинский райсуд, а затем и областной в удовлетворении жалобы отказали, посчитав, что в должности главы Хохольского района Павел Пономарев не был наделен собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. Затем адвокаты направили жалобу в Верховный суд РФ, который настоял на повторном рассмотрении этого вопроса.

14 октября 2018 года глава регионального управления СКР Кирилл Левит возбудил новое уголовное дело в отношении Павла Пономарева – также по ч. 2 ст.286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

5 октября Павла Пономарева признали виновным. Его взяли под стражу в зале суда.