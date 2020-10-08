В Воронеже осудили банду, заработавшую 7,3 млн рублей на перегруженных фурах

Схема работала с мая 2018 года по март 2019-го Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Левобережный районный суд вынес приговор 40-летнему Роману Грачеву, 49-летнему Виталию Хорунжему, бывшему специалисту транспортного отдела департамента дорожной деятельности Воронежской области 29-летнему Константину Глебову и бывшему инспектору УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области 47-летнему Игорю Шешнину. Их признали виновными в мошенничестве ( ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Группа собралась в мае 2018 года. Они стали заработать на предпринимателях, занимающихся грузовыми автоперевозками. Помогали, как утверждает следствие, обходить правила перевозки товаров.

Как установлено судом, Грачев руководил группой и распределял прибыль. Хорунжий был знаком с собственниками и водителями грузовиков. Он сам занимался перевозками. Рассказывал коллегам, как проехать по дорогам Воронежской области с превышением норм допустимой нагрузки.

- Он выдавал грузоперевозчикам таблички с логотипом «Гарант», убеждая их в том, что данные таблички являются условным знаком для сотрудников ГИБДД – пропуском. Стоимость такого «пропуска» составляла 6 тысяч рублей за половину месяца за одно транспортное средство. Хорунжий вел учет полученных средств, которые передавал Грачеву, - сообщают в прокуратуре.

Инспектор Шеншин работал на Новоусманском посту. Он проверял тех, кто ехал без табличек «Гарант» либо с «просроченными» табличками.

- Имея широкий круг знакомых среди сотрудников ГИБДД, Шеншин при обращении водителей предпринимал попытки убедить коллег в необходимости не привлекать их к административной ответственности, - рассказывают в воронежской прокуратуре.

Глебов инициировал массовые проверки. Это делалось, как установлено в суде, чтобы побудить грузоперевозчиков платить деньги за «пропуски».

Так, с мая 2018 года по март 2019-го ОПГ заработала 7,3 млн рублей.

В итоге суд назначил Грачеву 3 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Его оштрафовали на 400 тысяч рублей. Хорунжему и Глебову - 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом 300 тысяч рублей каждому. Глебов также лишен права занимать должности в госорганах на 2 года.

Шеншину - 3 года лишения свободы с таким же испытательным сроком, со штрафом 300 тысяч рублей. Также его лишили права занимать должности в органах внутренних дел на 2 года. Приговор еще может быть обжалован.