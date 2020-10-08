Сгоревшую старинную школу Ольденбургских под Воронежем могут восстановить

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Что делать со сгоревшими дотла остатками здания старинной школы Ольденбургских, сейчас решают областные и муниципальные власти. Руководитель управления по охране объектов культурного наследия Владимир Перцев отправился в Рамонь. Он на месте обсудил с руководством района возможность консервации объекта и последующего восстановления. Об этом сообщили в Управлении 7 октября.

Деревянное здание сейчас почти полностью уничтожено огнем. Пожар случился ночью 6 октября. В 23:30 загорелось здание школы, построенной принцессой Евгенией Ольденбургской. В деревянном доме на улице Школьной, который не использовался, обрушилась крыша, обуглились стены. Пожарные потушили объект в 0.01. При разборе завалов на пепелище нашли труп мужчины, его личность устанавливается.

В дирекции дворцового комплекса Ольденбургских отметили, что бревенчатая постройка являлась объектом культурного наследия регионального значения.