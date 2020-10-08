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Общество

Для воронежских коронавирусных стационаров закупили уже 10 тысяч аппаратов

Среди них 299 аппаратов ИВЛ
Евгения ФРОЛОВА
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До конца года планируют еще приобрести 145 аппаратов ИВЛ

До конца года планируют еще приобрести 145 аппаратов ИВЛ

Фото: архив "КП"

В Воронежской области для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией приобрели уже 10738 единиц медицинского оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона 8 октября.

Уточняется, что медучреждения области получили 299 аппаратов ИВЛ, 5 аппаратов компьютерной томографии, 115 увлажнителей кислорода, 119 электрических аспираторов и др.

До конца года планируют еще приобрести 145 аппаратов ИВЛ, 265 мониторов пациента и 40 дефибриляторов.

Кроме того, в стационары направили187 функциональных кроватей для транспортировки, 246 трехсекционных кроватей, 333 противопролежневых матраса, 21 устройство и 45 тележек для перекладывания больных.

Ранее сообщили, что в регионе развернули еще 85 дополнительных коек для пациентов с коронавирусом. Сейчас больных COVID-19 принимают в 31 медицинском учреждении, 14 из которых находятся в сельских районах. В общей сложности в регионе развернуто 3708 коек.