В Воронеже фирму уличили в приеме на работу экс-госслужащего

Архив КП Фото: Артем КИЛЬКИН

Воронежская транспортная прокуратура выявила нарушение законодательства о противодействии коррупции со стороны местного ООО «ВЕГА-ЭКО». Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Там рассказали, что в компании незаконно приняли на работу сотрудницу, которая ранее была госслужащей. Она перед этим занимала должность главного специалиста-эксперта одного из отделов Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту. Руководство ООО не уведомила прежнего работодателя о трудоустройстве сотрудницы в установленный десятидневный срок.

В связи с этим, прокурор возбудил дело об административных правонарушениях по ст. 19.29 КоАП РФ («Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего или муниципального служащего»). Его рассматривал мировой судья судебного участка № 2 Центрального района. Он признал организацию и должностное лицо виновными. Теперь им придется заплатить штраф в размере 70 тысяч рублей.