Воронежцам придут квитанции с доначислением за канализацию за три года

архив КП Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Жители воронежских многоэтажек, которые обслуживают УК, входящие в ГК «ПИК-Комфорт», получат квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг за сентябрь с доначислением за канализацию за три года. Об этом рассказали в Пресс-центре ЖКХ 8 октября.

Услуга называется «отведение сточных вод на содержание общего имущества». Речь идет о воде, которая была, к примеру, использована уборщицей для мытья подъездов и затем слита в канализацию. Раньше счета за нее горожанам не выставляли. В платежках за «сентябрь» больше 60% воронежцев получат доначисление.

В Пресс-центре ЖКХ уточнили, что сумму разделят на 6 месяцев, чтобы она не ударила сильно по карманам собственников жилья. Перерасчет будет приходить в квитанциях с сентября 2020 года по февраль 2021 года включительно. Помимо текущей оплаты, жителям многоквартирных домов в это время необходимо вносить в среднем от 7 до 110 рублей в месяц за квартиру, в зависимости от ее площади.

Напомним, за эту новую услугу жители областного центра начали платить в августе 2020 года, хотя такая обязанность возникла у них еще в 2017 году. Все это время управляющие компании в судах пытались доказать неправомерность начисления.

– УК ссылались на то, что фактически большинство многоэтажек города не оснащены сантехническим оборудованием в местах общего пользования. А раз в подъездах нет ни раковин, ни сливов, значит водоотведение здесь физически невозможно. Соответственно поставщик ресурса не имеет права начислять плату за услугу, которой по факту не было. Противники этой логики выдвинули в суде свою теорию: под конструктивными особенностями дома, которые позволяют потреблять данную услугу, понимаются не раковины и сливы, оборудованные в местах общего пользования, а сам факт наличия в здании центральной канализации, – пояснили в Пресс-центре ЖКХ.

За три года воронежцы задолжали ресурсоснабжающей организации 50 миллионов рублей. Теперь, после вынесения решение суда апелляционной инстанции, поставщик имеет полное право требовать эти деньги с жителей.

На итоговую сумму в платежке влияют: площадь конкретной квартиры, общая площадь мест общего пользования в доме, норматив на разные категории МКД. В итоге ежемесячная плата за услугу варьируется в разных домах от 1 до 50 рублей.

Единственные, кто не получают подобные счета – это жители домов, где вместо централизованной канализации используются выгребные ямы.