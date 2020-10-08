В Воронежской области будут судить утроившего смертельное ДТП водителя фуры

Завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Новохоперского района. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения ( ч. 3 статьи 264 УК РФ).

26 июня примерно в 11:20 в Новохоперске у дома № 49 по переулку Пушкина столкнулись грузовик «MAN» и мотоцикл «RACER». Фурой как раз управлял обвиняемый. А за рулем двухколесного транспорта был 24-летний местный житель. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался в медицинском учреждении.

По изначальной информации, именно мопед вылетел на «встречку». Однако сейчас, по версии следствия, водитель грузовика, «проявил преступную небрежность» и при повороте налево пересек встречную полосу. А вот парень, находившийся за рулем мопеда «RACER», был в пределах своей полосы движения.

- Обвиняемый полностью признал свою вину в произошедшем, в содеянном раскаялся. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.