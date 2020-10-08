Воронежец хотел купить электрооборудование, но отправил 250 тысяч рублей мошеннику

31-летний житель Левобережного района на одном из сайтов нашел качественное электрооборудование по заманчивой цене. Мужчина связался с продавцом. Тот пообещал, что инструмент отправят в Воронеж сразу же после полной оплаты.

Горожанин перевел по указанным реквизитам свыше 250 тысяч рублей, однако оплаченный товар так и не получил. Объявление с сайта было удалено, а мобильный телефон лжепродавца оказался недоступен. Тогда-то мужчина и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Правоохранители проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия.