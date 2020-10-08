В Воронежской области 8 октября умер еще один пациент с коронавирусом

Число летальных случаев достигло 225 Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронежской области число человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 (ПЦР+) достигло 19 459. Такие данные 8 октября приводит региональный оперативный штаб по коронавирусу. Значит за минувшие сутки инфекцию выявили у 194 людей.

В то же время выздоровели 19 639 пациента, из них 17 179 тех, кому диагноз был поставлен ПЦР+. То есть за последние 24 часа побороли коронавирус 209 человек.

Умерли 225 жителей Воронежской области с COVID-19. А это значит, что зафиксирован новый летальный случай.

Тем временем в воронежских поликлиниках временно приостановлен плановый прием взрослых.