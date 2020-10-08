Разговоры по телефону за рулем и технические неисправности: в Воронеже устроили рейд на маршрутные автобусы

15 водителей маршрутных автобусов оштрафовали за управление транспортом с техническими неисправностями. Например, двое из них 2 зачем-то самостоятельно «модифицировали» машину. Нарушения выявили во время рейде, который с 28 сентября по 5 октября проводили сотрудники Госавтоинспекции.

Всего во время проверок оштрафовали 104 водителей автобусов и 7 должностных лиц, ответственных за транспортную дисциплину в предприятиях.

Сплошные проверки автобусов прошли на маршрутах следования, конечных остановках, автовокзалах и автостанциях.

В итоге 12 водителей маршрутных автобусов нарушавших правила маневрирования, 16 водителей были не пристегнуты ремнями безопасности, 2- не предоставили преимущества в движении пешеходам, 12 - нарушили правила остановки и стоянки, 7 - не выполнили требований об остановке перед стоп-линией, 2 водителя были замечены разговаривающими по телефону во время движения.