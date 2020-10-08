В Воронеже суд обязал снести кафе «Вермишель» на проспекте Революции

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд постановил освободить земельный участок площадью 178 кв. м на проспекте Революции. Речь идет о территории, на которой сейчас находится кафе «Вермишель» группы компаний «Русский аппетит». Региональный департамент имущественных и земельных отношений (ДИЗО) уже давно борется за этот участок.

Суд обязал индивидуального предпринимателя, депутата Андрея Прытыкина за свой счет снести здание кафе площадью 146,9 кв. м на проспекте Революции у дома №10а, а заодно и веранду площадью 77 кв. м.

Кроме того, с предпринимателя в доход федерального бюджета взыскали 9 000 рублей государственной пошлины за рассмотрение дела в суде первой и апелляционной инстанций.

Постановление вступило в силу в день его принятия (30 сентября), но может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражном суде Центрального округа течение двух месяцев.

Напомним, одной из первых жертв пандемии коронавируса в регионе стала воронежская сеть пабов «Гвозди», которая закрылась 1 июня. Она также принадлежала ГК «Русский аппетит».