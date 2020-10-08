В Воронежской области из-за выбежавшего на «красный» пешехода произошло лобовое столкновение автомобилей

Последствия ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

7 октября примерно в 20.30 по улице Коммунистической города Лиски проезжал 44-летний водитель на автомобиле «Киа Рио». В то же время местный житель решил перебежать дорогу у дома №24/1. Там есть регулируемый переход. Но пешеход почему-то не дождался зеленого света.

Водитель «Киа» не успел затормозить и наехал на пешехода. Но, видимо, 44-летний мужчина все-таки попытался уйти с дороги. Иномарка в итоге выехала на встречную полосу, где столкнулась лоб в лоб с «Рено Логан», за рулем которого был 21-летний житель Лисок.

- В результате ДТП пешеход, 44-летний житель города Лиски, водитель автомобиля «Рено Логан» и его пассажир, 24-летний местный житель, с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. 17-летний пассажир автомобиля «Киа Рио» позже самостоятельно обратился в медицинское учреждение за помощью, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области. - Проводится проверка.