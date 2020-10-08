Воронежский перевозчик предложил организовать выделенные линии для общественного транспорта на время перекрытия виадука на улице Ленина

Воронежцам вскоре придется искать альтернативный пути проезда Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Как в Воронеже организуют движение на время перекрытия виадука на улице Ленина и о маршрутах объезда ремонтируемого участка «КП-Воронеж» недавно рассказал начальник отдела дорожного надзора регионального УГИБДД Сергей Гуринов.

Вместе с тем перевозчик ООО «АТП-1», которому из-за перекрытия моста на ремонт, пришлось поменять маршруты автобусов № 10а, 120 и 50, в социальных сетях выступил с предложением ввести для регулирования потока выделенные полосы для общественного транспорта. Так как на ближайших улицах у виадука ситуация сильно осложнится, у воронежцев спросили, хотели бы они, чтобы маршрутные автобусы ходили по выделенной части. Правда, на момент публикации в опросе приняло участие совсем немного человек.

Напомним, в центре Воронежа уже был опыт с введением особых полос для общественного транспорта, но эксперимент в итоге пришлось свернуть.

Ранее мы сообщали, что с 22:00 9 октября до 22:00 10 октября потребуется отключение водоснабжения в домах в центре города из-за переустройства сетей у путепровода на улице Ленина.