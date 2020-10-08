После пожара под Воронежем хозяйку загоревшегося дома из-за стресса положили в больницу

Фото: администрация Семилукского района

За пожаром, который уничтожил около 50 домов в Николаевке Павловского района, остались в стороне некоторые другие ЧП, например, в селе Стрелица Семилукского района. Оказалось, что там 30 сентября из-за сильного ветра произошло замыкание линии электропередач. От искры загорелась трава на придомовом участке, а потом огонь перекинулся на кучу строительного мусора.

Материалы лежали прямо под окнами жилого дома. В результате выгорели две оконные рамы, но помещения внутри дома не пострадали . О пожаре стало известно в 14:35, а уже в 15.04 он был потушен.

Пожилая хозяйка дома не пострадала, но ее все-таки поместили в стационар районной больницы. В ее возраст такое ЧП - это большой стресс . Поэтому за пенсионеркой решили какой-то время понаблюдать.

Фото: администрация Семилукского района

- Администрацией района была организована комиссия по случившейся ситуации и в результате было принято решение восстановить оба окна и поставить новый уличный туалет , который тоже пострадал во время пожара, - прокомментировал Геннадий Швырков глава Семилукского района