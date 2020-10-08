Все крупные пожары в Воронежской области потушили

Объединенная противопожарная группировка ликвидировала все крупные пожары на территории Воронежской области. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. Однако пятый класс пожарной опасности сохраняется.

- Пожарные подразделения в готовности, противопожарный надзор в усиленном режиме работает на поиск нарушителей противопожарного режима. Мы в очередной раз призываем всех граждан к безусловному выполнению всех требований особого противопожарного режима! - комментируют спасатели.

Напомним, вчера в 17.05 спасателям поступило сообщение о загорании сухой растительности в Лискинском районе. Ближайший населенный пункт от очага пожара село Машкино, оно расположено в двух километрах. Были и другие очаги.

Вместе с тем в регионе поджигателей сухой травы оштрафовали уже на 3,8 млн рублей.