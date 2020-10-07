В Воронеже поймали серийного вора, который похищал из машин технику

Сразу несколько владельцев машин сообщили в полицию, что в районе переулка Радиозаводского обокрали автомобили. Вор действовал ночью и тащил из салонов машин технические средства. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 30 тысяч рублей.

С помощью очевидцев оперативники составили словесный портрет подозреваемого. И сотрудники патрульно-постовой службы по ориентировке задержали схожего по приметам мужчину недалеко от Центрального автовокзала. В отделе полиции 22-летний воронежец частично признал свою вину. Он признался, что не помнит, как совершал кражи, так как находился в состоянии наркотического опьянения. При обыске у него изъяли часть похищенного имущества.

Сотрудники полиции установили причастность подозреваемого к трем кражам из автомобилей.