Воронежец обещал знакомой за 2,5 тыс починить телефон, а сам сдал его в ломбард

25-летняя жительница Воронежа пожаловалась знакомому на поломку мобильного телефона. И обрадовалась, когда мужчина предложил помощь в починке гаджета. Девушка отдала приятелю телефон и 2500 рублей на покупку новых запчастей. Парень обещал через несколько часов вернуть отремонтированный телефон, но по факту скрылся и на звонки приятельницы не отвечал.

Пришлось возвращением телефона заниматься полиции. Когда 23-летнего парня, ранее судимого за совершение аналогичного преступления, задержали, он признался, что телефон сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил.

За мошенничество ему грозит до пяти лет лишения свободы.