Калачеевский суд Воронежской области приостановил работу из-за коронавируса

С 7 октября из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки по коронавирусу (у нескольких нескольких судей и сотрудников аппарата выявили ковид) Калачеевский райсуд приостановил личный прием граждан, в том числе по выдаче копий судебных актов. Поскольку в помещениях Калачеевского суда невозможно разделить пути движения судей, работников аппарата и посетителей. Ограничения будут действовать до стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки в суде.

Пока подавать документы в суд можно почтой и через электронную интернет-приемную. В здании будут выдавать копии судебных актов и исполнительных документов только по делам и материалам безотлагательного характера. Ознакомиться с документами можно при соблюдении правил социального дистанцирования - не менее 1,5 метров.

Судьи и работники аппарата обязаны уходить на самоизоляцию при появлении признаков заболевания. Доступ в здание суда лиц, которые не являются участниками судебных процессов, запрещен.