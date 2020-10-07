43-летнего жителя Воронежской области подозревают в убийстве родного брата

Поворинцу грозит до 15 лет тюрьмы. Фото: Олег ЗОЛОТО

43-летнего жителя Поворино подозревают в убийстве младшего брата. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, мужчина жил с 40-летним родственником в одном доме. 1 октября они серьезно поссорились и старший взялся за нож. Три раза ударил брата в грудь, а когда тот скончался, спрятал его тело во дворе.

Через два дня к правоохранителям обратилась мать убитого, которая живет отдельно. Она сообщила, что ее сын бесследно пропал. Полицейские начали розыск и вскоре выяснили, что на самом деле произошло.

СУ СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». 43-летнего поворинца арестовали, он признал вину и дал показания. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.