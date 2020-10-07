В воронежских поликлиниках временно приостановлен плановый прием взрослых

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Облздрав сообщил, что поликлиники временно приостановили плановый консультативно-диагностический прием взрослых пациентов. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

По-прежнему, осматривают детей. А из взрослых на прием могут прийти с соблюдением мер инфекционной безопасности:

- пациенты с новообразованиями (при подозрении или подтвержденном диагнозе),

- люди, имеющие хронические неинфекционные заболевания,

- женщины - в женские консультации.

- Лиц из групп риска и граждан старше 65 лет врачи будут осматривать по возможности на дому, в том числе с использованием дистанционных технологий. Вакцинация взрослого и детского населения продолжается. В областных медицинских организациях, имеющих амбулаторно-поликлинические подразделения, плановый консультативно-диагностический прием сохраняется с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, - сообщили в департаменте здравоохранения Воронежской области.

Временно приостанавливается плановая госпитализация, за исключением:

- медпомощи при обострении хронических заболеваний, которые могут привести к жизнеугрожающим состояниям;

- в отделениях стационаров, не задействованных при перепрофилировании коек для лечения пациентов с ковидом.

При экстренных и неотложных состояниях (травмы, инфаркты, инсульты и т.д.) следует вызывать скорую помощь.