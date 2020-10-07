Воронежские спасатели потушили пожар, который повредил в селе восемь построек

Возгорание в Бобровском пожаре также ликвидировали. Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Спасатели в 18.14 потушили пожар в селе Рождественская Хава Новоусманского района. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС. Площадь возгорания составила десять гектаров. По предварительным данным, огонь повредил один жилой дом, три нежилых и четыре хозпостройки. Всего 280 квадратных метров. Причиненный ущерб уточняется.

Напомним, сообщение о ЧП поступило 7 октября в 14.55. Очевидцы сообщили о загорании сухой растительности, вскоре пламя перекинулось на строения. На месте работали 65 человек и 22 единицы техники, также два самолета Бе-200.

Еще одно возгорание в Бобровском районе около поселка Заречный также удалось ликвидировать в 17.31. Там сгорело семь гектаров сухой травы. К тушению привлекли 120 человек, 38 единиц техники и вертолет Ка-32.

Горит сухая трава в Лискинском районе - в двух километрах от села Машкино. Пять гектаров, охваченные огнем, тушат 104 человека и 32 единицы техники. Пламя локализовали, но не потушили.

Кроме того, спасатели продолжают работать на ландшафтном пожаре площадью 150 гектаров в Бобровском районе рядом с селом Пчелиновка. Его локализовали 4 октября, но потушить полностью до сих пор не удалось.

Напомним, сегодня утром спасатели сообщили о ликвидации крупного пожара в Новохоперском районе. Общая площадь, охваченная огнем, составила 185 гектаров. Также специалисты справились с огнем на 30 гектарах около села Журавка Богучарского района.