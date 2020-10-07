Количество смертей от коронавируса в Воронежской области достигло 224

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса решил вернуть ежедневные сводки о заболеваемости.

По состоянию на 7 октября, в Воронежской области с начала пандемии ковид методом ПЦР+ (мазок из ротовой полости и носа) диагностировали у 19 265 человек (за сутки, по данным федерального оперштаба, прибавился 191 заразившийся). Но заболевших больше, поскольку у других выявляется коронавирусная пневмония на компьютерной томографии, где на снимке характерный рисунок «матовое стекло». По данным Роспотребнадзора, на 4% выросла доля заболевших коронавирусом пенсионеров – до 18,7%.

Выздоровевших с учетом тех, кому диагноз поставили по КТ, 19 430 человек (из них 16 979 – те, кому диагноз поставили по ПЦР+).

По состоянию на 7 октября, количество смертельных исходов после осложнений коронавируса достигло 224. То есть за неделю умерли 16 человек.

Распространению новой инфекции, по мнению санитарных врачей, способствует несоблюдение социальной дистанции и особенно несоблюдение масочного режима. Очень мало воронежцев ездят в маршрутках и посещают магазины в масках. Губернатор поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах. Не нарывайтесь на штрафы и берегите свое здоровье и окружающих.