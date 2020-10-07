В двух километрах от воронежского села загорелось пять гектаров травы и леса

Огонь тушат 104 человека и 32 единицы техники. Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

В Воронежской области увеличивается количество пожаров. В 17.05 спасателям поступило сообщение о загорании сухой растительности в Лискинском районе. Ближайший населенный пункт от очага пожара село Машкино, оно расположено в двух километрах. В 18.08 пожар удалось локализовать. Семь гектаров, охваченные огнем, тушат 104 человека и 32 единицы техники.

Кроме того, спасатели работают на ландшафтном пожаре площадью 150 гектаров в Бобровском районе рядом с селом Пчелиновка. Его локализовали 4 октября, но потушить до сих пор не удалось.

Еще один очаг в этом же районе возник сегодня около трех часов дня. Загорелась сухая трава на семи гектарах. От огня до поселка Заречный - 1,2 км. К тушению привлекли 120 человек и 38 единиц техники, а также вертолет Ка-32.

7 октября в 14.55 спасателям поступило сообщение о загорании сухой растительности в Новоусманском районе, в 300 метрах от села Рождественская Хава. В 17.35 огонь удалось локализовать. По предварительным данным, сгорел один жилой дом, три нежилых и четыре хозпостройки.