На пепелище старинной школы Ольденбургских под Воронежем нашли труп

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Ночью 6 октября пожарных вызвали в Рамонь. За полчаса до полуночи загорелось здание старинной школы, построенной принцессой Евгенией Ольденбургской. В деревянном доме на ул.Школьной, который в данный момент не использовался, обрушилась крыша, обуглились стены. Пожарные потушили объект 0.01. При разборе завалов на пепелище нашли труп мужчины, его личность устанавливается. Эксперты выясняют причины возгорания, сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

В дирекции дворцового комплекса Ольденбургских отметили, что бревенчатая постройка являлась объект культурного наследия регионального значения.