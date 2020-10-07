Сгоревший земснаряд загрязнил реки Воронеж и Усмань нефтепродуктами на площади 7,5 тыс кв метров

фото 36.rpn.gov.ru

6 октября сотрудники Росприроднадзора обследовали пятна нефтепродуктов на реках Воронеж и Усмань в Рамонском районе. Инспекторы взяли пять про воды. И отметили наличие устойчивого запаха нефтепродуктов в атмосферном воздухе.

Экологическая катастрофа произошла 5 октября. В семь часов утра на земснаряде, который стоял в затоне реки Усмань, произошел пожар. Документы на земснаряд и вся документация на производство работ сгорели во время пожара.

На водной поверхности в месте стоянки судна инспекторы Росприроднадзора зафиксировали разливы нефтепродуктов. При движении по руслу реки в сторону реки Воронеж выявили отдельные участки нефтепродуктов, также с присутствием их запаха в атмосферном воздухе. В 700 метрах от места впадения реки Усмань в реку Воронеж на водной глади тоже образовалось пятно нефтепродуктов на площади около 7500 кв.м., практически по всему руслу реки.

- По факту нарушения природоохранного законодательства, в том числе по размещению земснаряда в акватории реки, возбуждено административное расследование, - сообщили в Центрально-Черноземном межрегиональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.