Под Воронежем вспыхнул еще один пожар: с травы огонь перешел на хозпостройки и нежилой дом

Сейчас в регионе действуют три крупных пожара. Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

В Воронежской области действуют три крупных пожара. Такие данные на 16.00 среды предоставила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Спасатели продолжают работать на ландшафтном пожаре площадью 150 гектаров в Бобровском районе. Его локализовали 4 октября, но потушить до сих пор не удалось. Ближайший населенный пункт от очага возгорания - село Пчелиновка. Расстояние до него - километр.

Еще об одном пожаре в Бобровском районе сообщили очевидцы сегодня в 14.45. Загорелась сухая трава на семи гектарах. От огня до поселка Заречный - 1,2 км. К тушению привлекли 120 человек и 38 единиц техники, а также вертолет Ка-32.

Кроме того, 7 октября в 14.55 спасателям поступило сообщение о загорании сухой растительности в Новоусманском районе, в 300 метрах от села Рождественская Хава. По предварительным данным, огонь перешел на три хозпостройки и один нежилой дом. На месте работают 65 человек и 22 единицы техники, к тушению привлекли два самолета Бе-200.

Напомним, сегодня утром спасатели сообщили о ликвидации крупного пожара в Новохоперском районе, который локализовали накануне. Общая площадь, охваченная огнем, составила 185 гектаров. Пожар остановили в 400 метрах от поселка Калиново.

Также 7 октября пожарные справились с огнем около села Журавка Богучарского района. Площадь возгорания составила 30 гектаров.

Кроме того, минувшей ночью горел лес рядом с Воронежем – в Нагорной дубраве.