В Воронеже открыли сквер имени Николая Ватутина

фото управы Коминтерновского района

В Воронеже завершилось благоустройство сквера имени Николая Ватутина, который расположился на Московском проспекте, 97с.

В ходе подготовки среди учащихся школ Коминтерновского района провели конкурс на лучшую концепцию благоустройства. В итоге ее разработали с учетом пожеланий жителей.

На территории в 5, 5 тыс. квадратных метров оборудовали пешеходные зоны из тротуарной плитки, разбили клумбы, газоны и установили малые архитектурные формы.

Главной достопримечательностью нового сквера стал бюст Николая Ватутина. Его при содействии управления культуры администрации доставили из города Крапоткин Краснодарского края и передали в дар Воронежу.