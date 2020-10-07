В Воронеже неизвестные разбросали в лесопарке кнопки

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Воронежцы массово пожаловались на разбросанные в лесопарке у института Генетики канцелярские кнопки. «Колючки» после прогулок здесь горожане обнаруживают в подошве обуви и в велосипедных шинах. Например, один из воронежцев сообщил в соцсети «Вконтакте», что за несколько дней «поймал» на колесо велосипеда 12 кнопок. А другая жительница сообщила:

- Нашли на своей обуви, у двоих взрослых и у ребенка. Всё голову ломала, откуда. А вот и ответ. Спасибо, что подошва толстая.

Когда велосипедист прошелся по дорожкам с магнитом, то на въезде в парковую зону со стороны полей СХИ и от остановки «институт Генетики» насобирал с 200 метров дорожки 144 кнопки!

Кстати, ранее горожане сообщали о разбросанных на дороге по улице Витрука одинаковых дощечках с торчащими гвоздями. Кто и с какой целью, разбрасывает на дороге опасные предметы, остается только догадываться…