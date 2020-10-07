В больницах Воронежской области готовят еще 885 коек для больных ковидом

В Воронежской области идет рост ежедневного заражения коронавирусом (за последние сутки прибавился ещё 191 заразившийся). В связи с этим в регионе готовятся к открытию дополнительных коек для больных ковидом. С 6 октября и по 20 ноября планируют развернуть дополнительно 885 коек, в том числе 451 кислородную точку, сообщили в департаменте здравоохранения Воронежской области.

К 9 октября в шести больницах будет развернуто 300 коек, в том числе 192 кислородные точки.

К 12 октября ещe в шести медорганизациях - 190 коек, в том числе 69 кислородных точек. И ещe в восьми больницах - 265 коек, в том числе 69 кислородных точек.

С 15 октября по 20 ноября в четырех медорганизациях развернут 130 коек, в том числе 121 кислородных точек.

Также для медицинского газоснобжения в стационарах дополнительно планируют установить 13 рамп, для обеспечении кислородных точек – 17 газификаторов, для хранения биоматериалов и органических образцов – 4 криохранилища. Две медицинские организации арендуют резервуары для хранения кислорода.