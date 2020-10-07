Житель Воронежской области под видом рыбалки «охотился» на коноплю

фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Жителя Хохольского района заподозрили в сборе и переработке наркотического сырья. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, 30-летний местный житель под видом похода на рыбалку собирал на берегу реки Дон недалеко от улицы Набережной в селе Костенки дикорастущую коноплю. Во время досмотра при «рыбаке» вместо снастей и улова обнаружили вещество растительного происхождения зеленого цвета, а также приспособления для изготовления и употребления наркотических средств.

По результатам лабораторного исследования изъятое вещество оказалось частями конопли, массой более 2,2 килограммов.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.