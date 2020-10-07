На фестивале «Воронежская камерата» заменили солистов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В столице Черноземья продолжается фестиваль камерной музыки «Воронежская камерата». К сожалению, ситуация с коронавирусом вносит коррективы в афишу форума. 7 октября вместо Брамс-трио выступит дуэт Александра Рамма (виолончель) и Анны Одинцовой (фортепиано).

Александр Рамм — обладатель серебряной медали XV Международного конкурса имени Чайковского (2015), победитель многих других музыкальных соревнований, в том числе Beijing International Competition и I Всероссийского музыкального конкурса, на сегодняшний день первый и пока единственный представитель России, ставший лауреатом одного из самых престижных конкурсов виолончелистов Paulo Cello Competition в Хельсинки (2013). Александр Рамм неоднократно выступал в Воронеже, в том числе в сентябре – на десятом Платоновском фестивале.

Анна Одинцова – лауреат Общегерманского конкурса пианистов в Эрлангене (II премия, 2005), Международного конкурса «Современное искусство и образование» в Рузе (II премия, 2007), Международного конкурса имени Дварионаса в Вильнюсе (I премия и спецприз за лучшее исполнение романтического произведения, 2008), Фестиваля романтической музыки в Москве (2009) и Международного конкурса имени Вайнюнаса в Вильнюсе (2010). В 2012 году вместе с виолончелистом Александром Раммом стала лауреатом Конкурса дуэтов в Швеции. В 2015 году получила спецприз как лучший концертмейстер конкурса в номинации «виолончель» на XV Международном конкурсе имени Чайковского.

Начало концерта без изменений.

Кроме того, отменили лекцию Марии Холкиной «Анатомия просветительства» в Доме журналистов 7 октября в 16.00 - из-за состояния здоровья спикера.