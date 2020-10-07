В Воронеже на истязателя двухлетнего малыша завели уголовное дело

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Воронежские следователи заинтересовались историей с избиением двухлетнего ребенка. В отношении 30-летнего жителя Воронежа возбудили уголовное дело по статье «истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего».

Следователи установили, что в течение трех месяцев мужчина неоднократно бил двухлетнего сына его супруги. А 6 октября 2020 года, находясь у дома по пер. Ольховый Воронежа, нанес малолетнему не менее двух ударов рукой в область головы, ударил головой об лавку. Малыша госпитализировали с травмами.

- В настоящее время подозреваемый задержан следователями СК, с его участием проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - рассказали в пресс-службе воронежского СУСКа. - В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Ход расследования лично контролирует руководитель регионального следственного управления Кирилл Левит.