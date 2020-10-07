В Воронежской области ликвидировали еще один крупный пожар

фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

Утром 7 октября пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области сообщила о ликвидации последнего из крупных ландшафтных пожаров на территории региона. Потушили возгорание в Бобровском районе, недалеко от села Пчелиновка. Здесь несколько суток горела трава и камыш на площади в 150 гектаров.

Сегодня же утром пожарные сообщили о ликвидации возгорания в Новохоперском районе, с пожаром боролись пять суток. Напомним, огонь здесь разгулялся на площади в 185 гектаров.