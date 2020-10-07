Момент смертельного ДТП с пенсионеркой в Воронеже записала камера видеонаблюдения

скрин с фото из сообщества "Регион-36 Воронеж" соцсети "Вконтакте"

Пользователи соцсети опубликовали момент ДТП на улице Машиностроителей, где пенсионерка попала под колесо «КамАЗа». На кадрах видно, что грузовик стоит в пробке. В тот момент, когда поток машин двинулся, перед бампером «КамАЗа» неожиданно возникает фигура человека. Машина сбивает его и переезжает колесом. Скорее всего, водитель даже не заметил пешехода, неожиданно возникшего прямо перед машиной.

Напомним, жуткая авария произошла 6 октября. Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм женщина погибла на месте. Обстоятельства аварии выясняют полицейские.