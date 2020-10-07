Воронежским ветеранам подарили мобильные телефоны с бесплатной связью

Фото управы Ленинского района

В Ленинском районе Воронежа волонтеры и сотрудники управы вручили участникам и инвалидам Великой Отечественной войны мобильные телефоны с бесплатной пожизненной связью. В аппараты уже внесены все полезные номера, есть кнопка экстренной помощи, большой дисплей, а заряда аккумулятора хватает надолго.

6 октября новый телефон вручили герою Великой Отечественной войны Ивану Васильевичу Шатских. Иван Васильевич в свои 95 хорошо разбирается в мобильной связи. Герой поблагодарил гостей за подарок и с удовольствием поделился воспоминаниями о былых сражениях и непростых юношеских годах.

Проект «Мобильные бригады помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны» реализуется при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и ведущих операторов сотовой связи.