В Воронежской области потушили придорожную гостиницу: огонь охватил порядка 1000 квадратных метров

Остается под вопросом, почему у гостиницы загорелся грузовик Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

В 21.30 пожарные потушили гостиницу «Родничок» в селе Заосередные сады Павловского района. 6 октября у придорожного отеля вспыхнула фура. Огонь с машины быстро перекинулся на верхний этаж и крышу здания.

В итоге пожар разросся на площади порядка 1000 квадратных метров. 33 человека боролись с огнем. Понадобилось 11 единиц техники. К счастью, никто из людей не пострадал. Мы уже говорили, что персонал гостиницы самостоятельно эвакуировался. Причина пожара устанавливается.

В то же время, как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, в 20.00 был локализован другой крупный пожар - уже ландшафтного типа. Речь идет о ЧП в Богучарском районе. Огонь там захватил порядка 30 га. Тушение продолжается.