В Воронежской области с загоревшейся фуры огонь перекинулся на придорожную гостиницу

6 октября у гостиницы «Родничок», которая находится на 669 км трассы М-4 «Дон», загорелся грузовой автомобиль. Огонь с фуры быстро перекинулся на сам придорожны отель. Загорелся третий этаж и кровля здания. В 18:44 очевидцы вызвали спасателей.

В село Заосередные сады Павловского района выехало 11 машин. К тушению пожара привлекли 33 человек.

- Персонал самостоятельно покинул гостиницу. По предварительным данным пострадавших нет. Пожару присвоен второй номер сложности. Дальнейшая информация уточняется, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

В Павловском районе недавно случился масштабный лесной пожар, который быстро перешел на местное село Николаевка. За сутки огонь уничтожил около 50 домов. В сгоревшем селе два дня разбирали завалы.