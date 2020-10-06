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В конце октября в Доме Вигеля откроется поликлиника воронежского онкодиспансера

Сейчас там производится установка мебели, технологического оборудования и уборка помещений
Олег ИВАНОВ
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Новая поликлиника рассчитана на 800 посещений в смену

Новая поликлиника рассчитана на 800 посещений в смену

Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Завершены работы по реконструкции исторического Дома Вигеля. Не так давно мы показывали, как преобразилось это здание. В конце октября там откроется поликлиника областного онкологического диспансера.

- Внутренние работы завершены. Производится установка мебели, технологического оборудования, уборка помещений. Завершаются работы по реставрации фасада, а также по благоустройству прилегающей территории, - уточнили в облздраве.

Новая поликлиника рассчитана на 800 посещений в смену. Площадь здания составляет более 3 тысяч кв. метров. В прежнем здании, где располагалась поликлиника, планируется в 2021 году открыть Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) для воронежцев.

Площадь здания составляет более 3 тысяч кв. метров

Площадь здания составляет более 3 тысяч кв. метров

Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ