В конце октября в Доме Вигеля откроется поликлиника воронежского онкодиспансера

Новая поликлиника рассчитана на 800 посещений в смену Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Завершены работы по реконструкции исторического Дома Вигеля. Не так давно мы показывали, как преобразилось это здание. В конце октября там откроется поликлиника областного онкологического диспансера.

- Внутренние работы завершены. Производится установка мебели, технологического оборудования, уборка помещений. Завершаются работы по реставрации фасада, а также по благоустройству прилегающей территории, - уточнили в облздраве.

Новая поликлиника рассчитана на 800 посещений в смену. Площадь здания составляет более 3 тысяч кв. метров. В прежнем здании, где располагалась поликлиника, планируется в 2021 году открыть Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) для воронежцев.