В Воронеже водитель бензовоза насмерть сбил перебегавшую дорогу пенсионерку

Личность женщины пока не установлена

6 октября в 16.30 часов в Воронеже 50-летний водитель автомобиля «КамАЗ-5490» с цистерной не успел затормозить перед вышедшей на дорогу женщиной. Видимо, та решила перебежать дорогу у дома № 80 на улице Машиностроителей. Водитель бензовоза ехал в сторону улицы Солнечной.

Как утверждают очевидцы, пожилая жительница Воронежа переходила проезжую не по пешеходному переходу, хотя тот находится всего в нескольких метрах от места ДТП.

- В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Личность женщины пока не установлена. По предварительным данным, ей 60 лет. Проводится проверка.