На прошедшей неделе в Воронежской области дети стали чаще болеть ОРВИ

В управлении Роспотребнадзора по Воронежской области с 7 сентября по 12 октября организована «горячая линия» по вопросам профилактики заболеваемости гриппом и ОРВИ Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронежской области с 28 сентября по 4 октября за медицинской помощью обратились 9612 больных ОРВИ. Большинство из них дети до 14 лет – 4927. Это на 13,3% больше, чем на прошлой неделе. Такие данные 6 октября приводят в управлении регионального Роспотребнадзора.

- По-прежнему преобладают негриппозные респираторные вирусы (риновирус - 72% от всех положительных проб, парагрипп – 13,7%, РС- вирус 5,7% и другие). Вирусов гриппа не обнаружено, - сообщают в управлении.

К 6 октября в Воронежской области вакцинировано 399 тысяч человек (17,2% от всего населения). В то же время вторая партия вакцины «Совигрипп».

Бесплатную прививку в поликлинике могут сделать людям из групп риска: дети с 6 месяцев, учащиеся 1 – 11 классов; обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы); беременные женщины; взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

Напомним, в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области с 7 сентября по 12 октября организована «горячая линия» по вопросам профилактики заболеваемости гриппом и ОРВИ по бесплатному телефону 8-800-201-59-78 в рабочие дни с 10-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00).