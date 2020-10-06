В Воронеже лжесотрудник банка лишил пенсионерку 320 тысяч рублей

Злоумышленник представился сотрудником банка Фото: Ирина ШАБАНОВА

Женщине позвонил неизвестный по мобильному телефону. Представившись сотрудником банка, злоумышленник рассказал, что у нее с карты хотят похитить деньги. 67-летняя жительница Воронежа от неожиданности растерялась. Тогда мошенник предложил ей обезопасить средства. А для этого необходимо перевести деньги на другие счета.

Женщина согласилась. Тогда злоумышленник дал ей нужные реквизиты. Пенсионерка пошла и перевела на них деньги через банкомат. После завершения банковской операции связь со лжесотрудником прервалась. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил более 320 тысяч рублей.

Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, только за последние сутки в регионе было зарегистрировано пятнадцать сообщений о фактах мошенничество. Общий ущерб составил более одного миллиона четырехсот тысяч рублей.

Правоохранители в очередной раз предупреждают: если вам звонят якобы из банка, не поленитесь, перезвоните туда, уточните информацию. И уж тем более не сообщайте данные своих кредитных карт мошенникам.