В Воронежской области произошел еще один лесной пожар

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

Спасатели сообщили о еще одном ландшафтном пожаре, который перешел в лесной. Он случился сегодня, 6 октября, в 14:30 около села Журавка Богучарского района.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сейчас общая площадь возгорания составляет более 5 гектаров. Все силы брошены на то, чтобы отсечь огонь от села и не допустить повторения событий в Николаевке Павловского района, где сгорела целая улица. Люди остались в одночасье без крова. Сейчас на месте работает 7 единиц техники, группировка наращивается.

– Уже направлены 2 самолета Бе-200. Обстановка осложнена порывистым ветром, – прокомментировали в региональном управлении МЧС.

По остальным пожарам обстановка остается без изменений. В Бобровском и в Новохоперском районах огонь локализован. Идет тушение очагов.

Всего на данный момент на территории региона зарегистрировано 39 вызовов пожарной охраны.